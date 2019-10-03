Mıhlama tarifi, nasıl yapılır?

Karadeniz’in eşsiz lezzetlerinden biri olan mıhlama, Karadeniz’ li olmayanların bile ağzını sulandıran bir yemektir. Hele birde tereyağı ve peynir de Trabzon’dan gelirse, tadına doyulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Mıhlama yapılış olarak oldukça basit ve pratik bir yemek olduğundan, mutfakta çok zaman harcamadan doyurucu bir yemek ortaya çıkarabilirsiniz.
Mıhlama Tarifi Malzemeleri:
- 2 su bardağı mısır unu
- Tereyağı
- 3 su bardağı su
- Yarım kg. telli peynir yoksa eritme peynir ya da yayla peyniri kullanılabilir.
Mıhlama Tarifi Yapılışı:
- Tel peynirini kullanacaksanız olduğu gibi ekleyebilirsiniz ama eritme veya yayla peynirini kullanıyorsanız bir tabağa bölerek hazırlayabilirsiniz.
- Yapıştırmayan bir tavaya 200 gr tereyağını koyup eritiyoruz.
- Yağın kızarmamasına veya yanmamasına dikkat etmelisiniz.
- Yağ eridikten sonra, 3 su bardağı mısır ununu ilave ediyoruz.
- Hafif ateşte ağır ağır tereyağı ve mısır ununu kavurmakla işe başlıyoruz.
- 10 dakika. Mısır ununun rengi dönene kadar kavuralım.
- İyice kavrulan mısır ununa karıştırarak 3 su bardağı su ekliyoruz.
- Kıvama gelince yavaş yavaş peynirleri ilave ediyoruz ve tereyağı üste çıkana kadar kısık ateşte pişiriyoruz.
- Nam-ı diğer mıhlamamız servise hazır, afiyet olsun!
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