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        Haberler Spor Basketbol Mijatovic'ten hakem açıklaması - Basketbol Haberleri

        Mijatovic'ten hakem açıklaması

        Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, İspanya'nın Barcelona ekibine 97-88 yenildikleri maçın ardından hakem yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:28 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:28
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        Mijatovic'ten hakem açıklaması!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine 97-88 yenilen Anadolu Efes'in başantrenör Tomislav Mijatovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        TARAFTARA MESAJ

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Mijatovic, "Türk halkını bugün mutlu etmek istedik ama başaramadık. Oyuncularım gayet iyi mücadele etseler de zihinsel hatalar maçı kontrol etmemize engel oldu. Maçların sonucunu küçük detaylar belirliyor ama harika çaba gösterdiler. Taraftarlarımıza bu maçı telafi edeceğimizin sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

        HAKEM AÇIKLAMASI

        Hakemlerin bazı teknik faul kararlarını anlamadığını söyleyen Mijatovic, "Küfür etmedim, bir şey yapmadım ama kural kuraldır, yorum yapmak istemiyorum. Bunun çok sık tekrar etmemesini istiyorum. Maçı kaybetmemize sebep olan küçük detayları değiştirmeye çalışacağız." dedi.

        BARCELONA

        Barcelona Başantrenörü Joan Penarroya ise "Bu galibiyetten dolayı mutluyum. Böyle bir zamanda Anadolu Efes'e karşı kazanmak öz güvenimiz açısından önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

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