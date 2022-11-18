Mika Can Raun'a hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan şüpheli Mikail Can Kurnaz'ın 21 Ekim tarihinde 100 liralık banknotu göstererek önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve tekrar eline aldığı 100 liralık banknotu bu kez klozete doğru attığı, ardından da sifona bastığı görülen bir video paylaştığı anlatıldı.