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Mika Can Raun gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Raun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

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DHA
  • Mika Can Raun gözaltına alındı! Mika Can Raun kimdir?

    Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını tuvalete atmıştı.
  • Mika Can Raun gözaltına alındı! Mika Can Raun kimdir?

    Mikail Can Raun gelen tepkiler üzerine de "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?" diyerek kendini savunmuştu.
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    Mikail Can Raun, son videosunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
  • Mika Can Raun gözaltına alındı! Mika Can Raun kimdir?

    Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mika Can Raun ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan adli makamlara sevk edildi.

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