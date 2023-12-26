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        Haberler Dünyadan Mike Nussbaum yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Mike Nussbaum yaşamını yitirdi

        Mike Nussbaum, 100'üncü yaş gününe günler kala hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatını kızı Karen Nussbaum duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 08:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 08:38
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        ABD'li aktör ve yönetmen Mike Nussbaum'dan acı haber geldi. 2019'da Chicago Tiyatrolar Birliği tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen Nussbaum'un 99 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi. 'Men in Black'te rol alan oyuncunun evinde, doğal nedenlerden dolayı vefat ettiği belirtildi.

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        "İYİ BİR BABA VE İYİ BİR İNSANDI"

        Acı haberi Mike Nussbaum'un kızı Karen Nussbaum duyurdu. Karen Nussbaum, üzüntüsünü, "Babamın 100'üncü doğum gününe 6 gün kalmıştı. Bizi başkalarını önemseyecek, başkalarına saygı duyacak ve adalete inanacak şekilde yetiştiren iyi bir baba ve iyi bir insandı" sözleriyle ifade etti.

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        "OYUNCULUĞU SEVERDİ"

        'People'ın aktardığına göre; Karen Nussbaum, ayrıca babası hakkında, "Oyunculuğu severdi ve spot ışıklarını diğer insanların üzerine çevirmeyi de severdi. Adaleti önemseyen üç çocuk yetiştirdi" açıklamasını da yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram, Facebook

        #Mike Nussbaum
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