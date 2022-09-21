Dünyaca ünlü boksörün hastalığı!

Bacağın duyu ve motor fonksiyonların düzenlenmesini sağlayan siyatik, belin son omurları olan 4 ve 5. omurdan çıkar ve kalçadan geçerek diz bölgesinin arkasından ayağın altına kadar uzanır. S1 siniri olarak da bilinen bu sinirin sıkışmasına siyatik ya da siyatik ağrısı denir.

SİYATİK TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Siyatik tedavisinin belirlenmesi için doktor hastanın şikayetlerini dinler, genel durumuna bakar ve siyatiğin şiddetini hesaplar. Bazı vakalarda ağrı kesici, kas gevşetici jel gibi ilaçlar verilirken, ağır vakalarda epidural steroid enjeksiyonu ya da fizik tedavi gibi yöntemler tercih edilebilir. Uygulanan spinal manipülasyon, traksiyon tedavisi gibi fizik tedavi yöntemlerinin yanı sıra cerrahi müdahale de siyatik tedavisi için gerekli olabilir. Siyatik ağrısı, lomber laminektomi ile sinir üzerindeki baskının azaltılması, fıtık oluşumunun giderilmesi ya da diskektomi olarak bilinen, diskin kısmen ya da tamamen çıkarılması ile tedavi edilebilir.

**Bu yöntemler uzman doktor tarafından uygulanır. Siyatik tedavisinde hasta mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır.**