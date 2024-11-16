Mike Tyson - Jake Paul maçında Netflix'te erişim sorunu yaşandı

Mike Tyson - Jake Paul arasında Türkiye saatiyle sabaha karşı yapılan boks mücadelesi tüm dünyanın radarındaydı. Jake Paul'ün galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın öncesinde ve müsabaka sırasında yayıncı Netflix'e erişim sorunu yaşandı. Hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı bölgelerinde sorun yaşayan kullanıcılar binlerce şikayet mesajı yağdırdı.

Kesinti ve arızalar hakkında bilgi veren DownDetector'a göre; karşılaşma öncesi başlayan şikayetler maç sırasında tavan yaptı.