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Mikrobiyologlardan "Bayram sonrası Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmayın" uyarısı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, "Şu anda geçen yıla göre daha riskli durumdayız çünkü mevcut mutasyonla virüsler çok daha çabuk bulaşıyor. O yüzden yaza güvenilmemesi gerekir. Tam kapanma sürecini gerçek anlamda geçirmezsek, bayramdan sonra tedbirleri birden bırakırsak virüsün daha da artmasına neden olabiliriz." dedi.

Mikrobiyologlardan
AA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanlığını da yürüten Prof. Erensoy, AA muhabirine, Kovid-19 salgınında mutasyonlu virüslerin baskın hale geldiğini belirtti.

Virüsün yayılmasına bağlı mutasyonların geliştiğini dile getiren Erensoy, "Salgının başında bir tane özel mutasyondan söz edildi. Artık bizim 614 diye hızla çoğalan bir özel mutasyon tanımlanmıştı. Artık yaygın şekilde yerleşmiş durumda. Onun arkasından İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan'da çıkan ve endişe uyandırıcı olarak tanımlanan mutasyon virüsler tespit edildi ve yayıldı. Daha başta mutasyonlar oluşmadan önce virüsün bulaşma hızının kesilmesi gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Erensoy, Kovid-19 salgınının geçen yıla göre daha çok kişiyi etkilediğine işaret etti.

Önlemlere dikkat edilmediği takdirde virüsün buluşmaya devam edeceğini vurgulayan Erensoy şöyle konuştu:

"Şu anda geçen yıla göre daha riskli durumdayız çünkü mevcut mutasyonla virüsler çok daha çabuk bulaşıyor. O yüzden yaza güvenilmemesi gerekir. Tam kapama sürecini gerçek anlamda geçirmezsek bayramdan sonra tedbirleri birden bırakırsak virüsün daha da artmasına neden olabiliriz. Ayrıca daha fazla kişi virüs taşıyor. Gençler enfekte oluyor, aktif oldukları için de daha çok virüsün yayabiliyorlar."

Salgınla mücadelede aşılanmanın önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Selda Erensoy, bu yöndeki çalışmalara devam edilmesi ve tereddüt gösterenlerin de bilgilendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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