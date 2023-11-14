Haberler Sağlık Mikrodalga fırını böyle kullanmayın! Yemeklere mikroplastik bulaşmasına neden oluyor

Mikrodalga fırını böyle kullanmayın: Plastik kap ile yiyecek ısıtmayın! Mikrodalga fırınlar, günümüzde mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Ancak bu kullanışlı cihazları kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunlardan biri de plastik kaplar Habertürk Giriş: 14.11.2023 - 09:01 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:01 facebook

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Mikrodalga fırınlar yiyeceklerdeki su molekküllerinin titreşmesine neden olarak yiyecekleri pişiren ısıyı üretir. Bu nedenle taze sebze gibi su içeriği yüksek besinler diğer yiyeceklere göre daha hızlı pişer. Mikrodalga tarafından gönderilen enerji ısıya dönüşür.

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KANSER VE TİROİD HASTALIKLARINA NEDEN OLABİLİYOR Mikrodalga fırın kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi ise plastik kap kullanmadan yiyecekleri ısıtmaktır. Mikro dalga fırınlara uygun olmayan plastik kapların içerisinde bulunan mikroplastik parçalar yiyeceğe bulaşarak kanser, tiroid bozuklukları, obezite gibi hastalıklarla ilişkili olan BPA'nın besine geçmesine neden olabilir.