Mikrodalgada bunları sakın ısıtmayın! Bilim insanları bile korktuğunu söylüyor!

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MİKROPLASTİKLER SAĞLIĞA NE GİBİ ZARARLAR VERİR? Peki insan sağlığınının milyonlarca mikroplastiğe maruz kalması ne demek? Mikroplastikler, insan sağlığına zarar verir mi? Plastiğe maruz kalan bir insan bedenine neler olabileceği henüz tam olarak bilinmiyor. Trinity College Dublin kimya profesörü John Boland "Öncellikle bu partiküller çok sinsi. Vücuda girdiklerinde kendilerini proteinlerle kaplayarak bağışıklık sistemini adeta Truva Atı gibi yıkıp geçiyorlar" dedi.

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HÜCRENİN İÇERİSİNE KADAR GİRİYOR Böyle bir tabloda böbreklerimiz yabancı maddeye karşı savunmasız kalıyor. Böbreklerin mikroplastikleri filtreleme sistemi iyi çalışıyor ancak nanoplastikler hücrelerin içerisine girebilecek kadar küçük. Araştırmacılar nanoplastiklerin toksik olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor.

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DOĞURGANLIK DAHİL BÜTÜN SİSTEMİ BOZMA POTANSİYALİNE SAHİP New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi profesörü Leonardo Trasande "Plastikler vücudun savunma sistemini bir kez geçtikten sonra hormonları bozuyor" ifadelerini kullandı. Bu kimyasalların cinsel gelişimden doğurganlığa kadar birçok şeyi bozma potansiyeli olabileceği ön görülüyor. Hussian, özellikle bebeklerin biberon aracılığı ile insanlardan daha çok risk altında olduğunu söyledi. Kaynak: Mashable

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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