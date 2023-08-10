Mikrodalgada bunları sakın ısıtmayın! Bilim insanları bile korktuğunu söylüyor!
Mikrodalgada yiyecek ısıtılırken kullanması gereken uygun plastik kaplar birçok yerde karşımıza çıkıyor. Ancak geçtiğimiz ay mikrodalga fırında plastik kaplarla ısıtılan yemeklerin içerisinde mikroplastiklerin açığa çıktığı keşfedildi. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanı mikroplastik oranından korktuğunu söylüyor.
Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar mikroplastiklerin okyanusta, toprakta ve vücudumuzda, kısaca hemen hemen her yerde olduğunu gösteriyor. Environmental Science & Technology dergisinde yayımlanan veriler mikroplastiklerin sağlığımıza olan etkisini en çarpıcı biçimde ortaya koydu.
PLASTİK BİBERONLARIN İÇERİSİNDE DE MİKROPLASTİK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Araştırmanın baş yazarı Lincoln Üniversitesi'nden Kazi Albab Hussian verdiği röportajda çalışmaya ilham veren şeyin bebeğinin yiyeceklerini koyduğu plastik kaplar olduğunu söyledi. Kısa bir süre önce bilim insanları plastik biberonların mamaların içerisine milyonlarca mikroplastik partikül saçtığı keşfedilmişti.
MİKRODALGA FIRINDA PLASTİK MİKRODAN, NANOYA DÖNÜŞÜYOR!
Hussian bunun üzerine plastik kapların mikrodalga fırında ne kadar mikroplastik yaydığını merak etmiş. Çalışma sonucunda Hussian ve meslektaşları plastik kapların, mikrodalga fırında kullanılması sonucunda milyonlarca parçacığa bölünerek nanoplastikler halinde yiyeceklerin içerisine girdiğini tespit etti.
MİKROPLASTİKLER SAĞLIĞA NE GİBİ ZARARLAR VERİR?
Peki insan sağlığınının milyonlarca mikroplastiğe maruz kalması ne demek? Mikroplastikler, insan sağlığına zarar verir mi?
Plastiğe maruz kalan bir insan bedenine neler olabileceği henüz tam olarak bilinmiyor. Trinity College Dublin kimya profesörü John Boland "Öncellikle bu partiküller çok sinsi. Vücuda girdiklerinde kendilerini proteinlerle kaplayarak bağışıklık sistemini adeta Truva Atı gibi yıkıp geçiyorlar" dedi.
HÜCRENİN İÇERİSİNE KADAR GİRİYOR
Böyle bir tabloda böbreklerimiz yabancı maddeye karşı savunmasız kalıyor. Böbreklerin mikroplastikleri filtreleme sistemi iyi çalışıyor ancak nanoplastikler hücrelerin içerisine girebilecek kadar küçük. Araştırmacılar nanoplastiklerin toksik olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor.
DOĞURGANLIK DAHİL BÜTÜN SİSTEMİ BOZMA POTANSİYALİNE SAHİP
New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi profesörü Leonardo Trasande "Plastikler vücudun savunma sistemini bir kez geçtikten sonra hormonları bozuyor" ifadelerini kullandı.
Bu kimyasalların cinsel gelişimden doğurganlığa kadar birçok şeyi bozma potansiyeli olabileceği ön görülüyor. Hussian, özellikle bebeklerin biberon aracılığı ile insanlardan daha çok risk altında olduğunu söyledi.
Kaynak: Mashable