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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan'a şampiyonluk yolunda Monza'dan darbe! - Futbol Haberleri

        Milan'a şampiyonluk yolunda Monza'dan darbe!

        İtalya Serie A 25. hafta maçında Monza, sahasında ağırladığı Milan'ı 4-2 yendi. Milan, 10 maç aradan sonra kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 01:03 Güncelleme: 19.02.2024 - 01:03
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        Milan'a Monza'dan şok!
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        İtalya Serie A 25. hafta maçında Monza ile Milan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Monza 4-2 kazandı.

        Milan'ın gollerini 64. dakikada Giroud ve 88. dakikada Pulisic atarken Monza'nın gollerini ise 45. dakikada Pessina, 45+6. dakikada Mota, 90. dakikada Bondo ve 90+5. dakikada Colombo kaydetti.

        İkinci yarının başında Milan'da Luka Jovic 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Bu sonuçla birlikte 10 maç sonra kaybeden Milan, şampiyonluk yarışında yara alarak 52 puanda kaldı. Monza ise puanını 33 yaptı.

        Ligin bir sonraki maçında Milan, evinde Atalanta'yı ağırlayacak. Monza, Salernitana'ya konuk olacak.

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