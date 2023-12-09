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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan, Atalanta'ya son dakikada mağlup oldu! - Futbol Haberleri

        Milan, Atalanta'ya son dakikada mağlup oldu!

        İtalya Serie A'nın 15. haftasında Atalanta evinde Milan'ı 3-2 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 23:14 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:14
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        İtalya Serie A'nın Atalanta evinde Milan'ı konuk etti. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 3-2 kazanırken goller; 38 ve 55. dakikalarda Ademola Lookman, 90+5'te ise Luis Muriel'den geldi.

        Konuk ekip Milan'ın gollerini ise 45+3'te Olivier Giroud ve 80. dakikada Luka Jovic kaydetti. Milan'da 90+3'te Davide Calabria kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 23'e yükseltirken, Milan 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta evinde Salernitana'yı konuk ederken, Milan sahasında Monza'yı ağırlayacak.

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