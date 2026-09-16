Avrupa futbolunda heyecan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarıyla sürüyor. Milan ile Benfica, sezonun ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya gelerek üç puan için mücadele edecek. San Siro'da oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar Milan-Benfica maçının ne zaman başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Milan-Benfica maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, resmi yayın platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Peki Milan-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Milan-Benfica maçı canlı izle ekranı...