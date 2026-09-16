Milan-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan ile Benfica, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler Milan-Benfica maçı canlı izle, canlı yayın izle ve maçın yayın kanalını mercek altına aldı. Peki Milan-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milan-Benfica maçının tarihi, başlama saati, muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri...
Avrupa futbolunda heyecan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarıyla sürüyor. Milan ile Benfica, sezonun ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya gelerek üç puan için mücadele edecek. San Siro'da oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar Milan-Benfica maçının ne zaman başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Milan-Benfica maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, resmi yayın platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Peki Milan-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Milan-Benfica maçı canlı izle ekranı...
MİLAN-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milan - Benfica maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
MİLAN-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Milan-Benfica maçı tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.
MİLAN-BENFİCA CANLI İZLE EKRANI
Milan-Benfica karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşların resmi platformları üzerinden maç yayınına ulaşabilir. Maçın canlı yayın izle ekranı ve yayın erişim bilgileri için tabii platformu ile diğer yetkili yayıncıların duyuruları takip edilmelidir.
MUHTEMEL 11'LER
Milan: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos
Benfica: Soares; Aursnes, Araujo, Lenglet, Dahl; Palhinha, Barreiro; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis