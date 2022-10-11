Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu dördüncü maçında Chelsea'yi konuk ediyor.

SAAT: 22.00

HAKEM: Daniel Siebert

STAT: San Siro

YAYIN: EXXEN

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MILAN: Tataruşanu; Gabbia, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Díaz, Leão; Giroud

CHELSEA: Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount, Aubameyang.

GEÇEN HAFTAKİ MAÇTA NE OLDU?

Chelsea, konuk ettiği Milan'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. 24. dakikada Wesley Fofana takımını 1-0 öne geçirirken 56'da Aubameyang farkı 2'ye çıkardı. 61'de ise Reece James maçın sonucunu söyledi: 3-0.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Chelsea ile Avrupa kupalarında oynadığı ilk maçı Şubat 1966'da kazanan Milan (Fuar Şehirleri Kupası), daha sonraki beş randevudan galibiyet çıkaramadı (3B 2M). Geçen hafta İngiliz ekibine kaybeden İtalya temsilcisi, turnuvada rakibine ilk kez üst üste iki kez mağlup olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Geçen hafta Milan karşısında sadece dört şuta izin veren Chelsea, Opta'nın detaylı analize başladığı 2003/04'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde sadece Malmö (2; Ekim 2021) ve Galatasaray'ı (3; Mart 2014) daha düşük sayılarda tutu.

İngiliz takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı son beş maçın dördünü kaybeden Milan, bu dönemdeki tek galibiyetini Şubat 2012'de Arsenal'i yenerek aldı (4-0). İtalyan ekibi, Chelsea'yi turnuvada ağırladığı tek karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı (Ekim 1999).

Şampiyonlar Ligi'nde İtalya deplasmanlarındaki son galibiyetini Kasım 2003'te Lazio'yu 4-0 yenerek alan Chelsea, daha sonraki yedi karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı (1B 6M) ve son beş ziyaretinden mağlup döndü.

İç sahadaki son Şampiyonlar Ligi maçında Dinamo Zagreb'i yenerek altı maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Milan (3B 3M), 2011/12'den (vs Viktoria Plzen & BATE Barisov) bu yana ilk kez aynı sezonda evinde üst üste iki galibiyet almayı hedefliyor.