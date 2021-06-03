Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklif

İtalya Serie A takımlarından Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmak istemiyor. Mukavelesi biten milli futbolcuyla henüz anlaşmaya varamayan kırmızı-siyahlılar, 27 yaşındaki oyuncuya yaptığı teklifi iyileştirdi. Sky Sports'un haberine göre Milan, teklifini 4.5 milyon Euro'ya çıkardı. Sunduğu bu teklif için cevap bekleyen İtalyanlar, olası bir ret durumunda ise kendine yeni bir rota çizerek Hakan'ın yerine oyuncu aramaya koyulacak.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri