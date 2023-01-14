Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İtalya
ABONE OL

Milan, Lecce deplasmanında berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Milan, deplasmanda Lecce ile 2-2 berabere kaldı.

Milan, Lecce deplasmanında berabere kaldı
AA

Lecce'deki Via Del Mare Stadı'da oynanan müsabakada, şampiyonluk kovalayan Milan ile orta sıralardaki Lecce kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, Milanlı Theo Hernandez'in 3. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Federico Baschirotto ile farkı 2'ye çıkaran Lecce, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Milan, ikinci yarıda Rafael Leao'nun 58. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi. Konuk tamı, 70. dakikada Davide Calabria ile eşitlik (2-2) golünü buldu.

Karşılaşma bu skorla sona erdi ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 38'e yükselten Milan, 47 puanlı lider Napoli'nin 9 puan gerisinde kaldı. Lecce ise 20 puanla 12. basamakta yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çanlar İstanbul futbolu için çalıyor: İstanbul'un futbol sahaları yok oluyor
FUTBOL Çanlar İstanbul futbolu için çalıyor
Trabzonspor-Başakşehir maçı CANLI YAYIN
FUTBOL Trabzonspor yara sardı
Konyaspor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
FUTBOL Kartal son dakikada güldü!
Son dakika! Beşiktaş transfer açıklaması: Aboubakar ve Boupendza...
FUTBOL Beşiktaş transfer açıklaması!
Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!
FUTBOL Fernando harekatı!
Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri belli oldu mu?
FUTBOL Güneş 11'i belirledi!
Galatasaray-Hatayspor maçı 4-0 bitti! Galatasaray-Hatayspor maçı yazar yorumları: "Psikolojik üstünlük..."
FUTBOL "Psikolojik üstünlük..."
Weghorst'tan Beşiktaş taraftarına veda
FUTBOL Weghorst'tan Beşiktaş taraftarına veda
Şenol Güneş: "Talihsiz gol, bizi oyundan düşürmedi"
FUTBOL "Talihsiz gol, bizi oyundan düşürmedi"
Manchester United - Manchester City: 2-1 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL M. United'dan derbide müthiş dönüş!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.