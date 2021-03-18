Milan Manchester United maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 20:55'de başlayacak...
MILAN MAN. UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi son 16 turu rçvanş maçına sahne olacak Milan Manchester United maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Milan: Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Dalot; Meïté, Kessié; Saelemaekers, Krunić, Brahim Diaz; Leão
Manchester United: Henderson, AWB, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Bruno Fernandes, Dan James, Martial, Greenwood
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