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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Milan PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Milan PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Sezonun ölüm grubu olarak nitelenen F Grubu'nda İtalyan devi Milan, grubun lideri Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadelenin başlam saati, yayıncı kanalı ve her iki takımın muhtemel 11'lerini derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:29
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        Milan PSG maçı için beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi'nde günün 2. seasında oynanacak zorlu mücadelede her iki takım da mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Olivier Giroud ile Kylian Mbappe'nin düellosuna sahne olacak karşılaşma hakkında detayları bir araya getirdik!

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        MILAN PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Milan PSG maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınla ekranlara gelecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Adli; Pulisic, Reijnders, Leao; Giroud.

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        PSG: Donnarumma; Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Hakimi; Ugarte, Vitinha, Barcola; Dembele, Ramos, Mbappe.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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