Milan PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Sezonun ölüm grubu olarak nitelenen F Grubu'nda İtalyan devi Milan, grubun lideri Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadelenin başlam saati, yayıncı kanalı ve her iki takımın muhtemel 11'lerini derledik...
Milan PSG maçı için beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi'nde günün 2. seasında oynanacak zorlu mücadelede her iki takım da mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Olivier Giroud ile Kylian Mbappe'nin düellosuna sahne olacak karşılaşma hakkında detayları bir araya getirdik!
MILAN PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Milan PSG maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınla ekranlara gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Adli; Pulisic, Reijnders, Leao; Giroud.