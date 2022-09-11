Serie A'nın son şampiyonu Milan, Sampdoria karşısında Junior Messias'ın golü ile 6. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında 47. dakikada Rafael Leao ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Milan'ı 10 kişi bıraktı.

Sampdoria, 57. dakikada Filip Duricic'in golü ile beraberliği yakalasa da Milan, 67. dakikada Olivier Giroud'nun golü ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Milan, 14 puanla averajla Napoli'nin ardından ikinci sırada yer aldı.