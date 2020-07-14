Milan, Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer konusunda kararını verdi. Bonservisi Sevilla'da bulunan 31 yaşındaki stoper için Milano ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmak için harekete geçti. İki takımın da Kjaer konusunda anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi. Milan, Kjaer'i kadrosuna katmak için kasasından 3.5 milyon Euro'yu çıkaracak.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kjaer, kiralık olarak mücadele ettiği Milan'da bu sezon 9 maçta görev aldı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR