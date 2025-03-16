Milan Skriniar: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, karşılaşmayı değerlendirdi.

"FIRSATLAR YARATTIK"

Mücadeleyi değerlendiren Skriniar, "Birinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Fırsatlar da yarattık. İkinci yarı da çok fırsat buduk ama golü bulamadık. Gol atayınca kazanamıyorsunuz." dedi.