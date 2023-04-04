"Calcionews" adlı sitede ise şu ifadeler kullanıldı: "Milan, yıldız futbolcusu Rafael Leao'nun satılması halinde Zaniolo'yu transfer edecek. Yönetim, yıldız futbolcuyu İtalya'ya geri getirmek için 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Teknik direktör Stefano Pioli de bu transfere sıcak bakıyor."