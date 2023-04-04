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Milan ve Juventus'un Zaniolo savaşı!

Süper Lig'de liderliği sürdüren Galatasaray'da futbolculara teklifler de gelmeye devam ediyor. İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'ya ülkesinden ilgi sürüyor. Milan'ın yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istediği ifade edilirken Juventus'un da devrede olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

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  • Milan ve Juventus'un Zaniolo savaşı! - Galatasaray Transfer Haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Zaniolo ise takımının 2. golünü penaltı vuruşuyla kaydetti.
  • Milan ve Juventus'un Zaniolo savaşı! - Galatasaray Transfer Haberleri

    Zaniolo'ya ülkesinin takımlarından ilgi artarken yaz transfer döneminde iyi bir teklif gelmesi durumunda Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor. 
  • Milan ve Juventus'un Zaniolo savaşı! - Galatasaray Transfer Haberleri

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, yaz transfer döneminde Zaniolo'nun 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 
  • Milan ve Juventus'un Zaniolo savaşı! - Galatasaray Transfer Haberleri

    "Calcionews" adlı sitede ise şu ifadeler kullanıldı: "Milan, yıldız futbolcusu Rafael Leao'nun satılması halinde Zaniolo'yu transfer edecek. Yönetim, yıldız futbolcuyu İtalya'ya geri getirmek için 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Teknik direktör Stefano Pioli de bu transfere sıcak bakıyor."
  • Milan ve Juventus'un Zaniolo savaşı! - Galatasaray Transfer Haberleri

    JUVENTUS DA İSTİYOR

    Juventus'un da Zaniolo için devrede olduğu vurgulanırken, Milan'ın bu transferi bitirebilmek için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı.
  • Milan ve Juventus'un Zaniolo savaşı! - Galatasaray Transfer Haberleri

    İtalyan yıldızın, olası transferi durumunda, eski kulübü Roma da bu transferden pay alacak.
  • Milan ve Juventus'un Zaniolo savaşı! - Galatasaray Transfer Haberleri

    23 yaşındaki oyuncunun bir dönem 55 milyon euro seviyelerine çıkan piyasa değeri, şu anda 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

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