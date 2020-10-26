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Milan’da 5 kişi koronavirüse yakalandı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, kalecisi Donarumma ile oyuncularından Hauge’nin yanı sıra teknik ekipten 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı

Milan’da 5 kişi koronavirüse yakalandı
İHA

Serie A’da bugün Roma ile karşı karşıya gelecek olan Milan’a müsabaka öncesi kötü haber geldi. Milano temsilcisinden yapılan açıklamada kaleci Gianluigi Donarumma ve Jens Petter Hauge ile birlikte teknik heyetten de 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Koronavirüse yakalanan futbolcu ve teknik heyet personellerinin karantinaya alındıkları aktarılırken, pozitif olan 5 kişinin de semptom göstermediği bilgisi paylaşıldı.

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