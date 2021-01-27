Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolİtalya
ABONE OL

Milano derbisinde Inter zaferi! 90+7'de gelen gol turu getirdi

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, konuk ettiği Milan'ı 2-1 yendi. Mavi-siyahlılar, aradığı golü 90+7. dakikada Christian Eriksen ile serbest vuruştan buldu ve maçın bitimine az bir süre kala skoru tayin etti. Derbide ezeli rakibi Milan'ı 2-1 yenerek kupada yarı finale yükselen Inter, yarı finalde Juventus-Spal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Milano derbisinde Inter zaferi! 90+7'de gelen gol turu getirdi

Kupa çeyrek finalinde, Milano derbisinde ezeli rakipler Inter ve Milan, Giuseppe Meazza Stadı'nda karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısının 31. dakikasında konuk Milan, İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic'in ayağından bulduğu golle 0-1 öne geçti.

İlk yarının son anlarında Milan'da İbrahimovic ile Inter'in golcüsü Romelu Lukaku sert şekilde tartışınca maçın hakemi Paolo Valeri, iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

Karşılaşmada ilk yarı Milan'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 58. dakikasında Zlatan İbrahimovic, rakibine yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımı Milan’ı sahada 10 kişi bıraktı.

Kırmızı-siyahlı takımın bir kişi eksik kalmasından sonra Inter, ataklarını artırdı. 70. dakikada Leao'nun Interli Barella'ya yaptığı harekete hakem Valeri, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. 71. dakikada penaltı atışını gole çeviren Romelu Lukaku, skorda dengeyi sağladı.

76. dakikada maçın hakemi Valeri sakatlık geçirince yerini dördüncü hakem Daniele Chiffi'ye bıraktı.

Inter, son anlarda Milan kalesinde fırsatlar yakalasa da kırmızı-siyahlıların Rumen kalecisi Tatarusanu gole izin vermedi.

Mavi-siyahlılar, aradığı golü 90+7. dakikada Christian Eriksen ile serbest vuruştan buldu ve maçın bitimine az bir süre kala 2-1 öne geçti.

Derbide ezeli rakibi Milan'ı 2-1 yenerek kupada yarı finale yükselen Inter, yarı finalde Juventus-Spal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu arada, Milan'da top koşturan mili futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Kovid-19 olduğu için bu maçın kadrosunda yer almadı.

İtalya Kupası çeyrek finalinde bugün Atalanta-Lazio ve Juventus-Spal, yarın da Napoli-Spezia maçları oynanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kaiserslautern Kulübünden, Türkgücü Münih takımına karşı açılan ırkçı pankarta tepki
FUTBOLKaiserslautern'den ırkçı pankarta tepki
KORONA DARBESİ! Son dakika: Pandemi futbolun devlerini vurdu
FUTBOLPandemi dev kulüpleri vurdu!
TRANSFER! Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi İstanbul'da!
FUTBOLFenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe Kayserispor MAÇI son dakika yazar yorumları
FUTBOL"Fenerbahçe'nin ligi başlıyor"
Beşiktaş'tan kritik transferler! Beklenen gün geldi! Son dakika transfer haberleri
FUTBOLHulk'ta son dakika!
Fatih Altaylı futbol gündemini değerlendirdi
FUTBOLFatih Altaylı gündemi değerlendirdi
Galatasaray'dan DeAndre Yedlin atağı! Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOLGalatasaray durmuyor!
Dusko Tosic, Kasımpaşa'da
FUTBOLDusko Tosic, Kasımpaşa'da
Son dakika! Rıdvan Dilmen İrfan Can Kahveci bombasını patlattı!
FUTBOLİrfan Can savaşı!
Fenerbahçe'nin yıldız transferi ortalığı salladı! Son dakika transfer haberleri
FUTBOLOrtalığı salladı!