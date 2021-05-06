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Milas-Bodrum Havalimanı, "Havalimanı Karbon Akreditasyonu" aldı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı, "Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation-ACA)" programının ilk seviye gerekliliklerini yerine getirerek sertifikasını aldı

Milas-Bodrum Havalimanı,
AA

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı, "Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation-ACA)" programının ilk seviye gerekliliklerini yerine getirerek sertifikasını aldı

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Milas-Bodrum Havalimanı, ACI Europe tarafından oluşturulan ve karbon emisyonlarını ortadan kaldırarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmayı hedefleyen programa katıldı.

Milas-Bodrum, TAV'ın işlettiği ve programda yer alan 6'ncı havalimanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "TAV olarak paydaşlarımıza sağladığımız faydayı en üst seviyeye çıkarırken operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ACA sertifikasyonunu almaktan mutluluk duyuyoruz. 2030 yılında karbon nötr olma hedefimiz için önemli bir adım attık. Geçtiğimiz yıl otopark alanımızın üzerini solar panellerle kaplayarak yaptığımız gibi enerjimizi artan oranda yenilenebilir kaynaklardan elde etmek ve verimli kullanmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec de Milas-Bodrum Havalimanı'nın "Havalimanı Karbon Akreditasyonu" programına başarıyla katılmasının, havalimanı sektörünün emisyonlarını gündeme almak konusundaki taahhüdüne en zorlu zamanlarda dahi öncelik vermeye devam ettiğini gösteren güçlü bir örnek olduğunu belirtti.

Jankovec, "Süre giden yıkıcı bir krizin ortasında karbon emisyonlarını ortadan kaldırma çalışmalarını sürdürmek az bir başarı değil. Bu başarıda emeği olan tüm TAV Havalimanları çalışanlarını kutluyorum. Tebrikler..." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, TAV'ın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa ve Antalya Havalimanları programda "Level 3+ Nötralizasyon" seviyesinde yer alıyor. Afrika kıtasından programa katılan ilk havalimanı olan Tunus Enfidha "3" ve Hırvatistan Zagreb Havalimanı "Level 2" seviyesinde bulunuyor.

ACI Europe'un belirlediği 2050 Net Sıfır hedefine katılan TAV, Ocak 2019'da da 2030 yılına kadar karbon nötr olmayı taahhüdünü açıklamıştı.

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