Milas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Milas-Bodrum kara yolu Kemikler mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilmeyen 3 araç çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan 7 kişi de bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan Milas-Bodrum kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.