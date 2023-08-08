Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı!
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Giriş: 08.08.2023 - 16:49
Muğla'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
DHA'nın haberine göre Ören Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara unsurları sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.