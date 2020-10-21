Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, Interview dergisi için Rick Owens'a verdiği röportajda ilginç bir açıklamada bulundu.

Cyrus, arkadaşıyla birlikte UFO'ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını öne sürdü. 27 yaşındaki şarkıcı, o gün karavanda yaşayan bir adamdan uyuşturucu alıp içtiklerini de söyledi.

Miley Cyrus, gördüğü UFO'nun sarı renkte parlayan ve uçan bir kar küreğine benzediğini iddia etti.

ABD'li şarkıcı, sadece kendisinin değil yoldan geçen insanların otomobillerini durdurup cisme baktıklarını söyleyerek, bu yüzden de yaşadığı şeyin gerçek olduğuna inandığını belirtti.

Cyrus, bu deneyimin son derece şok edici olduğunu ve uzaylıların geri dönebilme ihtimalinden korktuğu için günlerce gökyüzüne bakamadığını söyledi.