195 milyon takipçili Instagram hesabına sahip olan Miley Cyrus, boşandığı dönem paylaştığı gönderileriyle sık sık magazin gündeminde konuşulan kişilerden biri oluyordu. Son zamanlarda daha iyi görünen Cyrus'un son paylaşımlarına Hailey Bieber ve Dove Cameron gibi isimlerden de beğeni geldi.