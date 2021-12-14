Bir süredir ABD'de en çok konuşulan konulardan biri Teksas eyaletinde çıkarılmaya çalışılan kürtaj yasası. Tepkilerin artmasının ardından yasa şu an için askıya alınmış olsa da eğer yürürlüğe girerse, altı haftalığı geçen hamilelikleri sonlandırmak mümkün olmayacak. Hatta bu konuda kadın da ona yardımcı olanlar da yargılanabilecek.

Tartışmaya konu olan bu yasayı bir kez daha gündeme getiren kişi ise oyuncu Milla Jovovich oldu.