Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Zeytinburnu Belediyesi, "Millet Bahçesi" adını verdiği parkın ihale duyurusunu yaptı. Ancak ihale şartnamesinde, daha önceki duyurularda 94 bin metrekare olacağı belirtilen park düzenleme alanı 56 bin metrekare olarak yer aldı. Söz konusu 128 bin metrekarelik askeri lojman alanı, yapılan anlaşmalar gereği TOKİ ve Zeytinburnu Belediyesi'ne devredilmişti. "Millet Bahçesi"nin, ihalenin ardından yapılacak yer tesliminden sonra 120 gün içinde tamamlanması planlanıyor.





Zeytinburnu'na yapılacak "Millet Bahçesi" parkının büyüklüğü Sultanahmet Meydanı'na yakın olacak. İstanbul 'un özgün yeşil alanlarından biri olacağı iddia edilen parkta 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet de bulunacak. Renkli bitki deresi, spor sahaları, fitness alanları, 3 çocuk oyun alanı, 2 kilometre uzunluğunda koşu parkuru, 3 kilometrelik bisiklet yolunun yanı sıra, 2.8 kilometrelik yürüyüş yolu da yer alacak. Parkta ayrıca piknik alanı, çim tepeleri, sinevizyon merkezi, kaya bahçeleri, süs havuzları bulunacak. Yapılan açıklamalara göre Millet Bahçesi'nde açık teraslı büfe, dinlenme ve oturma alanları, 700 çeşit bitki türünden oluşan şifalı bitki bahçesi, 35 bin 300 metrekarelik yeşil alan da yer alacak.

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