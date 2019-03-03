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Millet İttifakı'nın desteklediği CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 'Şeffaflık Taahhütnamesi'ni imzalayarak, mal varlığını beyan etti. Yavaş'ın imzaladığı 10 maddelik taahhütnamede, "Seçilmem durumunda; şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğimi taahhüt ederim" ifadeleri yer aldı. Yavaş'ın imzaladığı taahhütnamenin ilk maddesinde ise "Belediye başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım" ifadesi bulundu.
MAL VARLIĞI
DHA'da yer alan habere göre Mansur Yavaş'a ait mal varlığı şunlar: Ankara'nın Beypazarı ilçesi İnözü mevkiinde bağ evi (2171 metrekare),Beypazarı ilçesi Akyazı mevkiinde arsa (600 metrekare),Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (3907/5007 metrekare; kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olup henüz inşaat başlamamıştır),Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi'nde hisseli arsa (2855/7305 metrekare),Nursen Yavaş ile müşterek Çankaya ilçesinde daire, 240 bin TL nakit.
Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş'ın üzerine kayıtlı mal varlıkları: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde mirastan intikal hisseli bahçe (204/544 metrekare),Beypazarı ilçesi Beytepe mahallesinde mirastan intikal dükkan (13.5/36 metrekare),Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (494/4946 metrekare),Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (45/3522 metrekare),İzmir Bayraklı semtinde devam eden kooperatif hissesi, 400 bin TL değerinde ziynet eşyası.
Yavaş'ın kıçı Çağlayan Yavaş Sezgin üzerine 2015 model Audi A3 marka bir otomobil.
Yavaş'ın diğer kızı Armağan Yavaş üzerine Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde 2+1 büro, 2014 C200 model Mercedes marka bir otomobil.
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