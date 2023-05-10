"Millet neredeyse biz orada olacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika İBB Başkanı İmamoğlu Rize'de "Millet neredeyse biz orada olacağız" - Güncel haberler
ABONE OL

"Millet neredeyse biz orada olacağız"

İBB Başkanı İmamoğlu Rize'de yaptığı açıklamada, "Millet neredeyse biz orada olacağız. Milletin iktidarını kurmaya geliyoruz. Türkiye'nin birleştirici gücü, hak, hukuk, adaletin simgesi Kemal Kılıçdaroğlu ile geliyoruz" ifadelerini kullandı

İBB Başkanı İmamoğlu Rize'de
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize'de açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Biz gidince her şey kötü olacak” diyor. Birisi umut veriyor, birisi korku salıyor. Umut mu kazanır korku mu?" diyen İmamoğlu şunları kaydetti:

"Bana oy vermeyenlerin de kalbini kazanacağım. Ben öyle bir ahlaktan geliyorum. Milletimiz korkmaz, kendisine güvenir. Ben gidince her şey kötü olacak demek ne demek ya? Her şey kötü olacak diyerek milleti korkutmak isteyen akıl, kibirli bir akıldır.

Allah bunların gazabından memleketi korusun. Siz derede kum tanesi olmazsınız bu memlekette kum tanesi. Kimler geldi kimler geçti. Herkes haddini bilecek. Baki olan vatanımız, devletimiz. Hala ben gidersem ülke batar diye korkutmaya çalışıyorsan, senin karnen sıfır sıfır. Başarısızsın. Kendin itiraf ediyorsun. Bu millet korkmaz, kendine güvenir. Onun için 14 Mayıs'ta millet kazanacak millet.

Bir kişi devri bitecek. 'Ben bilirim' devri bitecek. 15 Mayıs'tan itibaren milletçe birlik bütünlük içinde yolumuza devam edeceğiz. Devletin hizmetlerini bu millete eşit dağıtacağız. Millet İttifakı'nın önemini iyi anlamanızı istiyorum. Millet İttifakı siyasetin orasında burasında bir yapı değildir. Millet neredeyse biz orada olacağız. Milletin iktidarını kurmaya geliyoruz. Türkiye'nin birleştirici gücü, hak, hukuk, adaletin simgesi Kemal Kılıçdaroğlu ile geliyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Akşener: Sizi doğuran kim kadın değil mi? - Meral Akşener Çanakkale mitingi
GÜNDEM Akşener: Sizi doğuran kim kadın değil mi?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da
Ölen koyunları araziye bırakan şüpheli yakalandı
GÜNDEM Ölen koyunları araziye bırakan şüpheli yakalandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun başım üstünde yeri var
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Devlet memuru hangi görüşten olursa ...
Son dakika haberi: Bahçeli: Erzurum'daki tuzağı Dadaşlar bozdu
GÜNDEM Bahçeli: Erzurum'daki tuzağı Dadaşlar bozdu
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız
GÜNDEM Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız
Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp çocuklar sulama kanalında bulundu - En son haberler
GÜNDEM Tam facia! Kayıp çocuklar sulama kanalında bulundu
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Doğu Karadeniz'de petrol arıyor
GÜNDEM Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Doğu Karadeniz'de ...
Kahramanmaraş'ın tescilli "Hartlap"ı kurban bayramına hazır! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Kahramanmaraş'ın tescilli "Hartlap"ı kurban bayramına ...
Edirneli çiftçi bu yöntemle, verim kaybı yaşamadan maliyeti düşürdü
GÜNDEM Edirneli çiftçi bu yöntemle, verim kaybı yaşamadan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.