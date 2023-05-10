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HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize'de açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Biz gidince her şey kötü olacak” diyor. Birisi umut veriyor, birisi korku salıyor. Umut mu kazanır korku mu?" diyen İmamoğlu şunları kaydetti:

"Bana oy vermeyenlerin de kalbini kazanacağım. Ben öyle bir ahlaktan geliyorum. Milletimiz korkmaz, kendisine güvenir. Ben gidince her şey kötü olacak demek ne demek ya? Her şey kötü olacak diyerek milleti korkutmak isteyen akıl, kibirli bir akıldır.

Allah bunların gazabından memleketi korusun. Siz derede kum tanesi olmazsınız bu memlekette kum tanesi. Kimler geldi kimler geçti. Herkes haddini bilecek. Baki olan vatanımız, devletimiz. Hala ben gidersem ülke batar diye korkutmaya çalışıyorsan, senin karnen sıfır sıfır. Başarısızsın. Kendin itiraf ediyorsun. Bu millet korkmaz, kendine güvenir. Onun için 14 Mayıs'ta millet kazanacak millet.

Bir kişi devri bitecek. 'Ben bilirim' devri bitecek. 15 Mayıs'tan itibaren milletçe birlik bütünlük içinde yolumuza devam edeceğiz. Devletin hizmetlerini bu millete eşit dağıtacağız. Millet İttifakı'nın önemini iyi anlamanızı istiyorum. Millet İttifakı siyasetin orasında burasında bir yapı değildir. Millet neredeyse biz orada olacağız. Milletin iktidarını kurmaya geliyoruz. Türkiye'nin birleştirici gücü, hak, hukuk, adaletin simgesi Kemal Kılıçdaroğlu ile geliyoruz."