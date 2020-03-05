AA

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı



Türkiye'nin Katar, Sırbistan, Somali, Cibuti, Filistin, Sierra Leone, Moğolistan, Karadağ ve Slovenya ile ayrı ayrı yaptığı protokol ve anlaşmaya dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ekim 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması" kapsamında, iki ülke sanayi ve teknoloji alanlarında iş birliği yapacak ve tecrübe paylaşımında bulunacak.

Doha'da Kasım 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke sanayi ve teknoloji kabiliyetlerinin güçlendirilmesi kapsamında iş birliği yapacak.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na göre, iki ülke, kentsel dönüşüm, mekansal planlama ve akıllı şehirler stratejisi gibi alanlarda iş birliği yoluna gidecek.

Mogadişu'da 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" kapsamında, toplam gelir ve gelirin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelir üzerinden alınan vergiler olarak kabul edilecek.

Türkiye ile Filistin arasında Aralık 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Sosyal Politika Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"na göre, iki ülke aile, sosyal güvenlik ve hizmetler alanlarında iş birliğini geliştirecek.

- Türkiye, Moğolistan'la tecrübe paylaşımında bulunacak

Ankara'da Ağustos 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma"ya göre, söz konusu pasaport hamilleri, 180 günlük dönemde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

Ekim 2010'da Ulanbator'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptı"na göre, iki ülke arasında ekonomik kalkınma politikaları, yatırım projelerine yönelik fizibilite çalışmalarının yürütülmesi ve inovasyon gibi alanlarda iş birliği ve tecrübe paylaşımında bulunacak.

Mart 2012'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"ya göre, iki ülke ekonomik iş birliğini artırmayı hedefliyor.

- Türkiye ile Slovenya arasında ticari ve ekonomi bağlar güçlendirilecek

Türkiye ile Slovenya arasında Kasım 2019'da imzalanan "Türk-Sloven Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolü" kapsamında, taraflar, ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesinde iki ülkenin paylaşılan amaçları bulunduğu konusunda ortak beyanını ifade etti.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katılımcı BM Kuruluşları Adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında İncek/Ankara’daki Diplomatik Yerleşkede BM Binaları İçin Arazi Tahsisi, Tasarımı ve İnşasına İlişkin Protokol" kapsamında, araziye inşa edilecek ofis alanı, inşaat ve nihai kullanım için BMKP'ye devredilecek.

Öte yandan, "2019 Ortadoğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Seminerine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşma" da onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.