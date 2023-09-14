Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere yönelik nisan ayında operasyon düzenlendi.

Eskişehir merkezli operasyonda İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de eş zamanlı baskınlarla 6'sı kadın, 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 10 şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelilerin dosyaları ayrılarak her biri hakkında ayrı iddianame düzenlendi. Tutuklu Müslüm Koyun hakkında 115 sayfalık iddianameyle Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bugün davanın ilk duruşmasına çıkan sanık Müslüm Koyun suçlamaları kabul etmedi. Savunmasında, "Üye olduğumuz hiçbir grup, katıldığımız hiçbir eylem ve etkinlik yasa dışı veya terörle bağlantılı değildir. Dosyada MLKP ile ilişkilendirilebileceğim bir şey yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.