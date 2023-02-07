Milletvekili Ahmet Aydın ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremden etkilenen Adıyamandaki durumu değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Milletvekili Ahmet Aydın ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremden etkilenen Adıyamandaki durumu değerlendirdi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Adıyaman'daki durumu değerlendirdi.

Milletvekili Ahmet Aydın ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremden etkilenen Adıyamandaki durumu değerlendirdi
AA

Ahmet Aydın, Adıyaman AFAD Koordinasyon Merkezi'nde AA muhabirine, bugün meydana gelen depremler nedeniyle kentte çok sayıda binanın yıkıldığını söyledi.

Kentte bir felaketin yaşandığını ve büyük bir imtihandan geçildiğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Çok sayıda bina yıkılmış vaziyette. Enkaz altında bekleyen çok sayıda vatandaşımız var. Maalesef çok da can kaybımız var. Şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız (Adil Karaismailoğlu), AFAD koordinasyon merkezinde, bütün yetkililerimizle bir aradayız. Koordine olmaya çalışıyoruz ama enkaz haline gelen yapı sayısı o kadar çok var ki enkaz haline gelen. Tabii ulaşmakta bazen güçlük çekiyoruz."

İaşe ve barınma gibi ihtiyaçları karşılamak için mobilize olmaya çalıştıklarını kaydeden Aydın, el birliğiyle, dayanışarak bu sorunu çözmeye çabaladıklarını dile getirdi.

Aydın, zor bir dönem yaşandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her birimizin evinden ailesinden yakınından enkaz altında olan insanlarımız var. Sayın Milletvekilimiz Yakup Taş var. Çok sayıda vatandaşımız, hemşehrimiz enkaz altında. Büyük bir kısmı da can verdi maalesef. Sağlıklı olanlara, enkaz altında olanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Rabb'im kolaylaştırsın. El birliğiyle, dayanışarak bu büyük sorunu, hep birlikte, bu büyük yarayı hafifletmeye çalışıyoruz, acıyı dindirmeye çalışıyoruz."

"Adıyaman, tarihinde böyle bir deprem görmedi"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da kentte çok sayıda binanın enkaz yığınına döndüğünü söyledi.

Çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğunu belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Seslerini duyuyoruz. Adıyaman, tarihinde böyle bir deprem görmedi. Bütün ekipler sahada ama ulaşamadıklarımız var. Ya enkaz altında ya ulaşılamıyor. Çok vahim bir tablo. Ciddi bir yardıma ihtiyacımız var. Belediye binası tamamen yıkıldı. 2-3 elemanımız enkaz altındaydı, arkadaşlar çıkarmaya çalışıyorlar."

Çok sayıda yaralı nedeniyle hastanelerde yığılma olduğunu aktaran Kılınç, "Çok ciddi yadıma ihtiyaç var." dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kızılay Başkanı: Beşik gibi sallanıyoruz
GÜNDEM Kızılay Başkanı: Beşik gibi sallanıyoruz
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Kar tatili olan iller listesi: 7 Şubat 2023 Salı okullar bugün tatil mi, hangi illerde okullar tatil? bugün okul var mı?
GÜNDEM Bugün hangi illerde okullar tatil? Son dakika açıklaması. ...
İskenderun'da depremde yıkılan binanın enkazından 18 saat sonra bir kişi kurtarıldı
GÜNDEM İskenderun'da 18 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Japon Alfabesi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Japon Alfabesi Toplam Kaç Harf?
GÜNDEM Japon alfabesi nedir?
İskenderun’da limanda deprem sonrası başlayan yangın sürüyor
GÜNDEM İskenderun’da limanda deprem sonrası başlayan yangın ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 siyasi partinin lideriyle telefonda görüştü
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 partinin lideriyle görüştü
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan deprem açıklaması
GÜNDEM YÖK Başkanı Özvar'dan deprem açıklaması
Osmaniye’de depremzedeler, çadırlara ve kapalı spor salonlarına yerleştiriliyor
GÜNDEM Osmaniye'de depremzedeler çadırlara yerleşmeye ...
Minik Lina'dan deprem bölgesine duygulandıran yardım
GÜNDEM Minik Lina'dan duygulandıran yardım
Depremlerden etkilenen demiryolu hatlarında kontrol çalışmaları sürüyor
GÜNDEM Demiryolu hatlarında kontrol sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.