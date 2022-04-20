Milley, 13 genelkurmay başkanı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü 0:00 / 0:00

AA

ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı yazılı açıklamada, Orgeneral Milley’nin Avustralya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, Türkiye ve İngiltere'nin genelkurmay başkanları ile sanal ortamda ortak toplantı yaptığını açıkladı.

UKRAYNA'DA SÜREN RUS İŞGALİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Butler, "Askeri liderler, Ukrayna'nın egemenliğini yeniden kazanmasına ve savunmasına yardımcı olmak için çok taraflı güvenlik yardımı da dahil olmak üzere Ukrayna'nın devam eden Rus işgaline ilişkin değerlendirmelerini paylaştı." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Milley’nin mevkidaşlarını Ukrayna'ya ek askeri yardımı hızlandırmaya devam etmeye çağırdığını belirten Albay Butler, "Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak için müttefik ve ortaklarla angajmanların önemini bir kez daha teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.