Şirketten yapılan açıklamaya göre, Telli, UEFA Şampiyonlar Ligi ana sponsoru Mastercard'ın, Türkiye finali boyunca yapılacak tüm iletişim çalışmalarında ve hayata geçecek farklı projelerde marka elçisi olacak.

Mastercard'ın Telli ile birlikte yürüteceği kampanyaların ilki, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında gerçekleşecek. İş birliği çerçevesinde Telli'nin futbola başlama hikayesinden esinlenen yeni bir kampanya tanıtım filmi hazırlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için kurgulanan videoda, ünlü futbolcu Barış Telli'nin hayat hikayesi ve futbol tutkusu aktarılıyor. Telli'nin öyküsünün 'Beni ayağa kaldıran koltuk değneklerim değil, futboldu' vurgusuyla anlatıldığı filmde, başarıya giden yolda umudun önemi, Kırıkkale'de dünyaya gelen küçük bir çocuğun şartlar ne olursa olsun vazgeçmeyerek futbolcu olma hayalini gerçekleştirmesiyle yansıtılıyor.

Filmde final organizasyonu kapsamında tüketiciler için çok özel bir fırsata da yer veriliyor. Priceless.com üzerinden, futbol ile ilgili ilham veren hikayelerini ve yolculuklarını paylaşan 20 futbolsever, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bileti kazanma şansına sahip olacak.