MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle 7 Ekim tarihinde milli araya girdi. Milli arada iki maça çıkan A Milli Futbol Takımı ilk maçını 11 Ekim'de Karadağ ile 14 Ekim tarihinde ise İzlanda ile karşılaştı.