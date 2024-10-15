Milli ara bitti mi, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 9. hafta fikstürü
Süper Lig, UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle 7 Ekim tarihinde milli araya girdi. A Milli Futbol Takımı, milli arada Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya geldi. Maçların sona ermesinin ardından milli aranın sona ereceği ve Süper Lig'in başlayacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Milli ara bitti mi? Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig'in başlayacağı tarih...
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında Karadağ ve İzlanda ile karşılaştı. Karadağ karşısında oynadığı maçta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran ay yıldızlılar, İzlanda karşısında 1-0 geriden gelerek, maçı 4-2 kazanmayı bildi. Maçların sona ermesi, "Milli ara bitti mi, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte milli aranın biteceği tarih ve Süper Lig 9. hafta fikstürü...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?
Süper Lig UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle 7 Ekim tarihinde milli araya girdi. Milli arada iki maça çıkan A Milli Futbol Takımı ilk maçını 11 Ekim'de Karadağ ile 14 Ekim tarihinde ise İzlanda ile karşılaştı.
Süper Lig'de 9. hafta 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla ile başlayacak.
7 Ekim tarihinde başlayan milli ara, 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Gaziantep mücadelesiyle sona erecek.
SÜPER LİG 9. HAFTA PROGRAMI
19 EKİM
13:30 Kayserispor Gaziantep
16:00 Trabzonspor - Başakşehir
19:00 Eyüpspor - Göztepe
19:00 Antalyaspor - Galatasaray
20 EKİM
13:30 Sivasspor - Hatayspor
16:00 Beşiktaş - Konyaspor
19:00 Samsunspor - Fenerbahçe
19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa
21 EKİM
20:00 Bodrumspor - Rizespor