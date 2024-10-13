Milli ara ne zaman bitecek? İşte Süper Lig ve milli ara tarihleri
A milli takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 mağlüp etti. Dördüncü grup maçında ay yıldızlılar yarın (14 Ekim Pazartesi) İzlanda'ya konuk olacak. Milli maçların oynanması sebebi ile Süper Lig'e ise ara verildi. Bu kapsamda futbolseverler Süper Lig maçlarının başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Peki, milli ara ne zaman bitecek?
Milli aranın devreye girmesiyle Süper Lig maçlarının başlangıç tarihi merak konusu oldu. Bununla birlikte futbolseverler "Milli ara ne zaman bitiyor, ligler ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 7 Ekim'de başlayan milli ara ne zaman sona erecek? İşte, merak edilen detaylar...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?
7 Ekim'de başlayan milli ara sebebiyle 18 Ekim'e kadar lig maçları oynanmayacak.
Süper Lig'de 9. hafta, 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Gaziantep mücadelesiyle başlayacak.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
İzlanda- Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi (yarın) 21.45'te oynanacak.