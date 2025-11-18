Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?
Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle birçok ligde maçlara ara verildi. A Milli Futbol Takımı milli arada Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya geliyor. Milli maçlar öncesinde, milli aranın sona ereceği ve Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçları ile devam edecek. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?" İşte İşte Süper Lig 13. hafta fikstürü...
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle Süper Lig, Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi araya girdi. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig heyecanı 13. hafta maçları ile devam edecek. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'de milli ara, 9 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından başladı.
Trendyol Süper Lig maçları milli aranın sona ermesiyle 13. hafta mücadeleleri başlayacak.
Süper Lig'de 13. hafta Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi ile 22 Kasım tarihinde yeniden başlayacak.
13. hafta programı
22 Kasım Cumartesi
14.30 Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK
17.00 İkas Eyüpspor - Fatih Karagümrük
20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği