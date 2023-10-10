Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?
Süper Lig maçlarına 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup maçları nedeniyle ara verildi. Bu kapsamda A Milli Takım Hırvatistan ve Letonya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye maçları öncesinde milli aranın sona erip, Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih futbolseverler gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 11 gün sürecek milli aranın sona ereceği tarih...
A Milli Takım 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu aşamasında Hırvatistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Milli ara nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verilirken, Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?" İşte A Milli Takım maçları ve Süper Lig'in başlayacağı tarih...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'in 8. haftası 8 Ekim Pazar günü maçları ile tamamlanırken, milli ara başladı.
Süper Lig 21 Ekim tarihinde 9. hafta maçları başlayacak.
A MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ
Hırvatistan-Türkiye maçı 12 Ekim Perşembe günü, TSİ 21.45'te başlayacak
Türkiye-Letonya maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak