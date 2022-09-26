Süper Lig'in milli araya girmesi sebebiyle bu hafta maç oynanmadı. Hal böyle olunca futbolseverler milli aranın ne zaman biteceği konusunda arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte ayrıntılar...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

19 Eylül günü başlayan milli ara, 27 Eylül'de bitecek. Bu hafta milli ara sebebiyle maç olmayacak fakat 1 Ekim'den itibaren Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek.

SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI

1 Ekim Cumartesi

Kasımpaşa-Gaziantep FK (14.30)

Kayserispor-Trabzonspor (17.00)

Ankaragücü-Başakşehir (17.00)

Adana Demirspor-Galatasaray (20.00)

2 Ekim Pazar

Sivasspor-Hatayspor (14.30)

Alanyaspor-Giresunspor (14.30)

Konyaspor-Ümraniyespor (17.00)

Beşiktaş-Fenerbahçe (20.00)

3 Ekim Pazartesi