A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi maçları nedeniyle birçok lig araya girecek. UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde milli aranın başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte detaylar...