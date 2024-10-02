Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
Süper Lig heyecanı 7. hafta maçları ile devam etti. Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'de maçlara ara verilecek. Bu kapsamda, "Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte milli ara tarihleri...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi maçları nedeniyle birçok lig araya girecek. UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde milli aranın başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte detaylar...
SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig’de milli aranın 8. hafta maçlarının ardından başlayacak. Ligde 8. hafta maçları ise 6 Ekim Pazar günü sona erecek.
Süper Lig’de milli ara 7-14 Ekim tarihlerinde olacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı 11 Ekim’de Karadağ ile
14 Ekim’de ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Bu maçların ardından milli ara sona erecek
Süper Lig’de 9. hafta 19 Ekim'de başlayacak.