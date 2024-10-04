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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ ARA TARİHLERİ 2024 | Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitecek, kaç gün sürecek?

        Milli ara tarihleri: Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor?

        Süper Lig heyecanı 8. hafta maçları ile sürüyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında iki maça çıkacak. Milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e bir süre ara verilecek. Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçlarında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2024 Süper Lig'de milli aranın başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 20:50 Güncelleme: 04.10.2024 - 21:50
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        Milli ara için geri sayım başladı. Süper Lig'de milli ara 8. hafta maçlarının ardından başlayacak. UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle birçok ligde maç oynanmayacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi maçı kapsamında iki kritik maça çıkacak. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

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        SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Süper Lig’de milli aranın 8. hafta maçlarının ardından başlayacak. Ligde 8. hafta maçları ise 6 Ekim Pazar günü sona erecek.

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        Süper Lig’de milli ara 7-14 Ekim tarihlerinde olacak.

        Türkiye A Milli Futbol Takımı 11 Ekim’de Karadağ ile

        14 Ekim’de ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

        Bu maçların ardından milli ara sona erecek

        Süper Lig’de 9. hafta 19 Ekim'de başlayacak.

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        ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

        11 Ekim 2024 / 21.45

        Türkiye - Karadağ

        14 Ekim 2024 / 21.45

        İzlanda - Türkiye

        16 Kasım 2024 / 20.00

        Türkiye - Galler

        19 Kasım 2024 / 22.45

        Karadağ - Türkiye

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