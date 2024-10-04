Milli ara tarihleri: Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor?
Süper Lig heyecanı 8. hafta maçları ile sürüyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında iki maça çıkacak. Milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e bir süre ara verilecek. Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçlarında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2024 Süper Lig'de milli aranın başlayacağı tarih...
Milli ara için geri sayım başladı. Süper Lig'de milli ara 8. hafta maçlarının ardından başlayacak. UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle birçok ligde maç oynanmayacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi maçı kapsamında iki kritik maça çıkacak. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig’de milli aranın 8. hafta maçlarının ardından başlayacak. Ligde 8. hafta maçları ise 6 Ekim Pazar günü sona erecek.
Süper Lig’de milli ara 7-14 Ekim tarihlerinde olacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı 11 Ekim’de Karadağ ile
14 Ekim’de ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Bu maçların ardından milli ara sona erecek
Süper Lig’de 9. hafta 19 Ekim'de başlayacak.