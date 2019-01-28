Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Mikdat Sevler, Elan Salon Yarışmaları'nda erkekler 60 metre engellide Türkiye rekoru kırdı. Geçen yıl aynı salonda 60 metre engellide 7.96 ile 23 yaş altı Türkiye rekorunu kıran Mikdat, bu kez büyüklerde rekora imza attı.
Mikdat, seçme serisinde yaptığı 7.90'lık dereceyle Batuhan Buğra Eruygun'a ait 7.91'lik Türkiye rekorunu yeniledi. Milli sporcu, finalde 7.94 koşarak müsabakayı tamamladı.
60 metre engellideki diğer milli atlet Batuhan Buğra Eruygun ise ikinci engele takılınca yarış dışı kaldı.
KAYHAN ÖZER'DEN AVRUPA ŞAMPİYONASI BARAJI
Erkekler 60 metrede yarışan Aykut Ay ve Kayhan Özer, başarılı performanslar sergiledi.
Kayhan Özer, bir gün önce Viyana'da 6.80'e indirdiği bireysel en iyi derecesini, Bratislava'da 6.78 yaparak mart ayında Glasgow'da gerçekleştirilecek Avrupa Salon Şampiyonası barajını yakaladı. Milli sporcu, tüm zamanlar Türkiye listesinde 9. sıraya yükseldi.
Bir gün önce Viyana'da üçüncü olan Aykut Ay ise Bratislava'daki seçme serisinde 6.80 koşmasına karşın final serisinde yarışmadı.
Kadınlar 400 metrede aynı seride yarışan iki Türk atletten Derya Yıldırım, 55.85'lik derece koşarken, Emel Şanlı Kırçın 56.62 ile finişe ulaşabildi. Her iki atlet de bu yılki en iyi derecelerinin gerisinde kaldı.
Bin 500 metrede yarışan Meltem Yaşar ise 4:39.34 ile salondaki en iyi derecesini koştu.
60 metre engellide Nefise Karatay, seçmede 8.57 koştuktan sonra, finalde 8.51'lik dereceyle en iyi derecesini geliştirdi.
Erkekler 400 metrede piste çıkan Mahsum Korkmaz ise 50.16 ile mücadelesini tamamladı.
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