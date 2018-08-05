Türkiye Atletizm Milli Takımı, 24'üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası için Almanya'nın başkenti Berlin'e ulaştı. Berlin'de 6-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak Türkiye, müsabakaların yapılacağı kente geldi. Tarifeli uçuş ile Tegel Havalimanı'na inen 70 kişilik Türkiye kafilesini organizasyon görevlileri, gönüllüler, Türkiye Berlin Başkonsolosu Muhammet Mustafa Çelik, Başkonsolosluk birinci müşteşarı Ramis Şen ve beraberindekiler karşıladı.



24'üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası, 6 Ağustos Pazartesi akşam seansında eleme müsabakalarıyla başlayacak. İlk gün 100 metre seçmesinde Yiğitcan Hekimoğlu, uzun atlamada Alper Kulaksız, gülle atmada Osman Can Özdeveci, çekiç atmada ise Eşref Apak ve Özkan Baltacı yarışacak.



YERİNİ HEKİMOĞLU'NA BIRAKTI



Dünya şampiyonu Ramil Guliyev ise seribaşı olmayı beklediği 100 metre mücadelesinde ilk turu bay geçenler arasına giremeyince yarışmadan çekildi ve yerini Yiğitcan Hekimoğlu'na bıraktı. Guliyev, finalle birlikte iki günde üç yarışmaya çıkacağı 100 metrenin yerine favori olduğu 200 metrede mücadele etmeyi tercih etti. Milli yıldız, 200 metrenin yanı sıra 4x100 metrede de podyum için ter dökecek.

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