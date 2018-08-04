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Milli atlet Ramil Guliyev: Olimpiyat meşalesini taşımak istiyorum

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu. Ramil, "En büyük hayalim Türkiye adına olimpiyat meşalesini taşımak" ifadelerini kullandı

04 Ağustos 2018 Cumartesi, 18:32:01 | Güncelleme:

Avrupa Atletizm Şampiyonası, 7-12 Ağustos'ta tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek. Milli atlet Ramil Guliyev, hedefinin Türkiye'ye Avrupa şampiyonu unvanı ile dönmek olduğunu söyledi.

Guliyev, "Bayrak yarışında da altın hedefliyoruz. Bu yarış için biraz avantajlı gidiyorum çünkü sezonun Avrupa ligleri gibi gidiyorum. Avrupa'da 20 saniye altında koşan tek sporcu olduğum için avantajlıyım tabii bu bir de diğer sporculara baskı olacak. Bunu da kullanarak inşallah en düşük hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak en büyük hedefimiz de Avrupa rekorunu kırmak için gidiyoruz. İnşallah bir problem de yaşamazsak altın madalya ile ülkeye döneceğiz" diye konuştu.

"BOLT'UN YERİNİ TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Ramil Guliyev, Usain Bolt varken bütün dikkatlerin onon üzerinde olduğunu dile getirerek, "Biz bir derece yapsak bile bir fark olmuyordu. Bütün dikkat onda oluyordu. Şimdi de Bold gitti, sporculuk kariyerini bitirdi. İnşallah biz de onun yerini tutmaya çalışacağız ama çok da onun kadar olamayacağız. Yine de atletizm dünyasını umarım biz de iyi yerlere getireceğiz" şeklinde konuştu.

"OLİMPİYATLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Dünya şampiyonasında 3, olimpiyatlarda ise 1 kere finalde mücadele ettiğini dile getiren Ramil Guliyev, "Her zaman kötü kulvarlarda koştum. Onlar da virajları çok olduğu için zor oluyor, 1'inci ve 2'nci kulvarlarda koşanlar şu ana kadar hiç dünya şampiyonasında bir şey kazanamamış, dereceye girmemiş. O yüzden şanssızlık yaşıyordum. Ve gördüğünüz gibi geçen sene de iyi kulvarda yer aldığım için de güzel bir derece oldu. Bunun için biraz şansın da olması lazım yarışlarda. Şans olmasa da, performans anlamında da her şeyi yapman gerekiyor. Biz de her zaman hazır olmaya çalışıyoruz. Geçen Olimpiyatlarda da 1'inci kulvarda yarışı bitirdim ve bu çok dezavantaj oldu bizim için. Biz de 4 yıllık bir program yaptık 2020 için. Olimpiyatlar bizim için çok önemli, her sporcu için çok önemli. Olimpiyatlardan bir madalya istemeyen sporcu yoktur. O yüzden büyük bir hedefimiz Olimpiyatlardan bir madalya getirmek ve onun için büyük çalışmalar yapıyoruz. Her sene, her sezon için yeni bir şeyler deniyoruz. Gördüğünüz gibi doğru bir yolla gidiyoruz. 1 sene daha var bizim hazırlanmamız için, bir şeyler daha deneyeceğiz inşallah Olimpiyatlarda da bu fırsatı kullanarak güzel bir dereceyle ülkemizi temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de olimpiyat oyunlarının yapılmasını istediğini kaydeden Ramil Guliyev, "En büyük hayalim Türkiye'yi temsil ederek olimpiyat meşalesi ülkem adına taşımak" diyerek sözlerini noktaladı.

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