Milli atlet Tuğba Danışmaz, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Uluslararası Atlamalar Kupası'nda üç adım atlamada 14.04'lük derecesiyle Türkiye rekorunu yenileyerek, 14 metreyi geçen ilk Türk kadın atlet oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son iki yıldır kadınlar üç adımda 14 metreyi geçen ilk Türk kadını olmak için yoğun çaba gösteren Tuğba, bu hedefine ulaştı. Tuğba, Atina'da 14.04'lük derecesiyle Türkiye rekorunu yeniledi.

Milli atlet, böylece üç adım atlamada 14 metre kulübüne adını yazdıran ilk Türk kadın atlet olarak tarihe geçti.

Kallithea Stadı'nda yapılan organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki Tuğba, müsabakayı ilk hakkındaki 14.04'lük derecesiyle ikinci sırada tamamladı.

Tuğba, bu derecesiyle salonda yaptığı 13.97'lik en iyi derecesi ve Türkiye rekorunu 14 metrenin üzerine taşımış oldu.