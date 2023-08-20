Milli atlet Yasmani Copello Escobar Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde 400 metre engel branşında piste iki milli sporcu çıktı. İsmail Nezir yarışmayı 49.42'lık derecesi ile serisini altıncı bitirdi ve elendi. Yasmani Copello Escobar ise 48.92'lik bir derece koşarak serisini beşinci bitirdi ve yarın koşulacak olan yarı finale yükseldi. Escobar'ın yarı final müsabakası yarın saat 19.35'de koşulacak.

Sabah seansında başlayan 20KM yürüyüş müsabakasında yarışan Meryem Bekmez yarışın 16.KM sinde rahatsızlanarak yarışı bıraktı. Yüksek atlamada Alperen Acet 1.22'yi geçtikten sonra 1.25'i üç hakkında da atlayamayarak elendi. 110 metre engelde yarışan Mikdat Sevler da 13.92 koşarken, serisinde sonuncu oldu ve şampiyonayı tamamladı.